Schallenberg will Regeln für Einsatz von "Killerrobotern"

Österreich will eine neue diplomatische Initiative starten, um ethische Regeln für den Einsatz von "Killerrobotern" einzuführen. Konkret geht es um sogenannte letale autonome Waffensysteme (LAW) wie schießende Roboter oder unbemannte Panzer, die in der Lage sind, in militärischen Auseinandersetzungen von sich aus mit künstlicher Intelligenz Ziele zu identifizieren und anzugreifen. "Wir müssen Regeln schaffen, bevor 'Killerroboter' die Schlachtfelder dieser Erde erreichen."

SN/APA (AUSSENMINISTERIUM)/MICHAEL Das Thema ist noch wenig präsent