Scharfer Appell an G20 und Erdölfirmen

Stoppen, nicht nur reduzieren: Der UN-Generalsekretär lässt keinen Zweifel am Ausstieg aus den Fossilen.

Mit dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am Freitag und Samstag nimmt die COP 28 in Dubai Fahrt auf. Aber in welche Richtung? Geht es nach der amtierenden Präsidentschaft, den Vereinigten Arabischen Emiraten, steht dem Ausbau der erneuerbaren Energieträger nichts im Wege. Aber auch nicht der weiteren Verwendung und dem Abbau von fossilen Brennstoffen, wenn deren Emissionen durch verschiedene Technologien reduziert werden können. Die Einlagerung von CO₂ ist eine dieser Möglichkeiten, die dabei wieder ins Spiel gebracht wird.

Den Vereinten Nationen schwebt ein anderer Weg vor. Er führt eindeutig über einen Ausstieg aus fossiler Energie: "Die Wissenschaft ist eindeutig: Die 1,5-Grad-Grenze ist nur möglich, wenn wir die Verbrennung aller fossilen Brennstoffe endgültig einstellen. Nicht reduzieren. Nicht vermindern. Ausstieg - mit einem klaren Zeitrahmen, der auf die 1,5-Grad-Grenze abgestimmt ist", sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag vor den Staats- und Regierungschefs. Er adressierte damit nicht nur sie. "Erlauben Sie mir, eine Botschaft an die Verantwortlichen der fossilen Brennstoffunternehmen zu richten: Ihr alter Weg altert rapide. Setzen Sie nicht weiter auf ein veraltetes Geschäftsmodell", mahnte er die Öl- und Gasindustrie, die nur für ein Prozent der Investitionen in saubere Energie verantwortlich sei.

Das Umlenken von Finanzströmen auf saubere Energieformen ist ein Schwerpunkt der COP in Dubai. Um mehr Kapital in Klimaschutzprojekte zu lenken, haben die Emirate am Freitag einen neuen Investmentfonds im Volumen von 30 Milliarden US-Dollar angekündigt. Von Staaten und privaten Geldgebern sollen bis 2030 bis zu 250 Milliarden Dollar mobilisiert werden.

Der dortige Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Dubai hatte am Freitag mit einem gemeinsamen Foto begonnen - auf dem mehrere Teilnehmer fehlen. Die Präsidenten von Litauen, Lettland und Polen haben das Familienfoto boykottiert. Sie wollten sich nicht mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko ablichten lassen. "Lukaschenko gehört nicht zu der Familie, zu der wir gehören wollen", sagte der litauische Präsident Gitanas Nausėda. "Es wäre heuchlerisch, Seite an Seite mit dem Anführer eines Landes zu stehen, das zum Brückenkopf der russischen Aggression gegen die Ukraine wurde."

Russlands Präsident Wladimir Putin ist in Dubai nicht dabei. Er sagte dem Vorsitz vorab zu, "dass Russland in angemessenem Umfang vertreten sein wird". Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat gegen Putin im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen in der Ukraine einen Haftbefehl ausgestellt. Jedes Land, das dem Strafgerichtshof angehört, muss Putin demnach verhaften. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben das Statut des Gerichtshofs zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert.

Auf den Klimagipfel strahlt auch der Krieg in Nahost aus. Aus Protest gegen die Teilnahme von Vertretern Israels hat die iranische Delegation nach Medienberichten am Freitag die Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in Dubai verlassen. Zuvor hatte die iranische Agentur bereits gemeldet, dass der iranische Präsident Ebrahim Raisi "wegen der Einladung von Vertretern des zionistischen Regimes" nicht an der UN-Klimakonferenz teilnehmen werde. Der Iran erkennt Israel als Staat nicht an.