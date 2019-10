Und wieder keine Brexit-Entscheidung in London. Das Parlament stimmt nicht einmal über Johnsons Deal ab, sondern zwingt ihn, in Brüssel um Verlängerung zu bitten. Trotzig verweigert er die Unterschrift.

Noch vor wenigen Wochen bekräftigte der britische Premierminister in typisch exzentrischer Johnson-Manier, er läge lieber tot im Graben, als in Brüssel um eine Verlängerung der Scheidungsfrist zu bitten. Am Sonntag weilte Boris Johnson quicklebendig in der Downing Street Nummer zehn. ...