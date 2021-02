Scheinimpfungen lösen in Brasilien Skandal aus

Senioren bekamen oft gar kein Vakzin gespritzt. In vielen Staaten Lateinamerikas fliegen derzeit Betrügereien auf.

Es sind beängstigende Szenen, die sich in Brasilien in den vergangenen Tagen wiederholt abgespielt haben. Pensionisten, begleitet von einem Kind oder Enkel, fahren im Auto beim Impfzentrum vor. Auf dem Beifahrersitz rollt der alte Mann oder eine betagte Frau den Ärmel hoch, eine Schwester drückt dem Patienten routiniert eine Spritze - vorgeblich mit dem Coronavakzin - in den Oberarm. Es wirkt professionell und routiniert - und ist oft Betrug.

Vielfach sind diese Impfungen wahrhafte Luftnummern, also Injektionen, mit ...