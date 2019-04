Schiff der NGO Sea Eye rettete 64 Migranten vor Libyen

Das Schiff "Alan Kurdi" der deutschen NGO Sea Eye hat vor der libyschen Küste 64 Migranten in Sicherheit gebracht, die sich an Bord eines Schlauchbootes befanden. "Die Migranten, darunter zehn Frauen und sechs Kinder, sind alle auf unserem Schiff in Sicherheit", twitterte die NGO am Mittwoch.

SN/APA (AFP/Archiv)/JAIME REINA Italien will das Schiff nicht anlegen lassen