Schiffsunglück vor Griechenland - hat die Küstenwache falsche Angaben gemacht?

Hunderte Menschen sind bei dem Untergang eines Migrantenboots vor Griechenland ums Leben gekommen. Während die Suche nach den Toten weiterläuft, gibt es neue Details zum Unglückshergang. Nach Recherchen der BBC hat sich das Schiff sieben Stunden vor dem Untergang kaum bewegt - was den Angaben der griechischen Küstenwache widerspricht.

Schiffsunglück vor Griechenland: Überlebende des Unglücks sind zunächst in Kalamata in einem Lagerhaus untergekommen.

Es war das schwerste Unglück dieses Jahr vor der griechischen Küste: Am vergangenen Mittwoch ist ein Flüchtlingsboot mit geschätzt 700 Menschen an Bord gekentert. Laut Behördenangaben wurden 78 Menschen tot geborgen, Hunderte werden noch vermisst.

Nun werden Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache laut. Der britischen BBC liegen Tracking-Daten vor, die beweisen sollen, dass sich das überfüllte Flüchtlingsboot mindestens sieben Stunden lang nicht bewegte, bevor es kenterte.

Die griechische Küstenwache hatte zuvor angegeben, dass das Boot vor dem Unglück Richtung Italien unterwegs war.

Zweifel an Angaben der Küstenwache

Dem Protokoll zufolge wurden der Kapitän und seine Crew bereits am Dienstag gegen 15 Uhr vom maritimen Such- und Rettungszentrum im griechischen Piräus über das in Not geratene Boot informiert. Das Patrouillenboot habe sich dann sofort auf den Weg in die Region gemacht. Die Küstenwache habe sich dem Boot um 23.40 Uhr auf etwa 200 Meter genähert und Hilfe angeboten. "Trotz wiederholter Appelle, ob sie Hilfe brauchten, ignorierten sie uns und machten gegen 23.57 Uhr das Seil los. Sie starteten den Motor und fuhren mit geringer Geschwindigkeit in westliche Richtung", hieß es vonseiten der Küstenwache.

Anhand der Tracking-Daten, die der BBC von MarineTraffic, einer maritimen Analyseplattform, bereitgestellt wurden, ist aber zu sehen, dass sich das Migrantenboot sieben Stunden lang kaum bewegte, bevor es dann schließlich kenterte.

Die griechischen Behörden haben auf die Vorwürfe der BBC bisher nicht reagiert.

Kein Erfolg bei Suche nach Überlebenden

Das Boot war an Mittwoch mit bis zu 700 Migranten an Bord südwestlich von Griechenland gesunken. 104 Menschen wurden gerettet, 78 tot geborgen. Alle anderen wurden wohl in die Tiefe gerissen. Die Suche nach weiteren Überlebenden brachte keinen Erfolg. Das Mittelmeer ist an der Unglücksstelle etwa 5000 Meter tief.