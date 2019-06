Der zivile Widerstand in Russland keimt auf. Und wird umgehend wieder unterdrückt. Eine politische Analyse.

Die Polizisten packen die Männer an Armen und Beinen, schleppen sie in die Einsatzwagen der Moskauer Spezialpolizei, nehmen so mehr als 400 Demonstranten fest, darunter den russische Oppositionsführer Alexej Nawalny. Es sind Szenen, wie sie sich häufig abspielen bei nicht ...