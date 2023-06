Schlappe für Israels Regierung im Streit um Justizreform

Im zähen Streit um die Justizreform in Israel hat die rechts-religiöse Regierung am Mittwoch eine Niederlage erlitten. Bei einer Abstimmung im Parlament wurde eine Abgeordnete der Opposition mit knapper Mehrheit zur Vertreterin in einem Gremium zur Besetzung von Richtern gewählt - auch mit Stimmen aus der Koalition. Eine Vertreterin der Regierung bekam dagegen nicht genug Ja-Stimmen.

BILD: SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Schlappe für Israels Premier Netanyahu in der Knesset