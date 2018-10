Schlappe für Netanyahu bei Bürgermeisterwahl in Jerusalem

Bei der Bürgermeisterwahl in Jerusalem hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine Schlappe erlitten. Der von ihm unterstützte Kandidat Seev Elkin kam laut dem am Mittwoch veröffentlichten Ergebnis nur auf 20 Prozent der Stimmen und schaffte es damit nicht in die Stichwahl. Elkin ist Minister für Jerusalem-Angelegenheiten und Mitglied von Netanyahus rechter Likud-Partei.

SN/APA (AFP)/THOMAS COEX In Jerusalem gibt es in zwei Wochen noch eine Stichwahl