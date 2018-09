Schleppender Start des Zukunftsreferendums in Mazedonien

Mazedonien stimmt darüber ab, ob das kleine Balkanland in Zukunft "Nord-Mazedonien" heißen soll. Allerdings lief dieses Referendum am Sonntag nur schleppend an. Bis 11.00 Uhr hätten nur gut acht Prozent der 1,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte die staatliche Wahlkommission in Skopje mit.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Zoran Zaev und sein Sohn bei der Stimmabgabe