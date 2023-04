Schlepper pferchte 20 Personen in Kastenwagen: Festnahme

Ein 32-jähriger Schlepper, der mit 20 Personen in einem Kastenwagen unterwegs war, ist von der Polizei in Kärnten festgenommen worden. Bereits in der Steiermark waren acht von ihnen aus dem Fahrzeug gesprungen, weil darin Sauerstoffmangel geherrscht hatte, der Schlepper aus Aserbaidschan fuhr daraufhin weiter und wurde erst im Bezirk Wolfsberg gestoppt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

BILD: SN/APA (DPA) Für einen 32-jährigen klickten die Handschellen