Schließt Erdoğan jetzt den Bosporus?

Moskau hatte über die Meerenge Kriegsschiffe ins Schwarze Meer gebracht. Die Ukraine fordert nun eine Blockade.

Es ist rund drei Wochen her, dass sechs russische Kriegsschiffe und ein U-Boot den Bosporus in Richtung Schwarzes Meer passierten. Damals hieß es noch, dass Russland an einem Manöver vor der ukrainischen Küste teilnehme. Aus heutiger Sicht ist klar: Es war ein Schritt, um den russischen Angriff auf die Ukraine vorzubereiten.

Nun richtete der ukrainische Botschafter in Ankara eine eindringliche Bitte an die türkische Regierung: Sie solle den Bosporus und die Dardanellen für russische Kriegsschiffe sperren, forderte Vasyl ...