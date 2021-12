Schnelle Omikron-Ausbreitung beunruhigt Griechenland

Innerhalb einer Woche haben sich die Infektionen versechsfacht. Nun zieht die Regierung ihre Maßnahmen vor.

Corona-Alarm in Griechenland: Den dritten Tag in Folge haben die Neuinfektionen einen neuen Rekord erreicht. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Donnerstag 35.580 Corona-Neuinfektionen, das sind fast sechs Mal so viele neue Fälle wie am vergangenen Donnerstag (6667). Dafür verantwortlich ist die Omikron-Variante, die Fachleuten zufolge mittlerweile vor allem im Großraum Athen um sich greift.

Wegen der unerwartet schnellen Ausbreitung der hochansteckenden Variante zieht die Regierung eine Reihe von Maßnahmen vor, die ursprünglich erst für Anfang Jänner geplant waren. Seit ...