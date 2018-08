Schock-Szenen in Chemnitz

Erst wird ein junger Deutscher erstochen; dann blasen rechtsextreme Gruppen zu Übergriffen auf Ausländer: Diese Vorgänge in Sachsen lösen bei deutschen Politikern Entsetzen aus.

Wieder einmal ist Sachsen in den Negativschlagzeilen: Eine Messerstecherei mit einem Toten und zwei Schwerverletzten hat am Sonntag in Chemnitz zu einer ausländerfeindlichen Spontandemonstration geführt. Anlass war ein Streit zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten am frühen Sonntagmorgen. Die Auseinandersetzung endete mit dem Tod eines 35-jährigen Deutschen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Am Montag wurden ein 23-jähriger Syrer und ein 22-jähriger Iraker verhaftet. Sie sind laut Polizei dringend verdächtig, nach einem Streit ohne Grund mit einem Messer auf den 35-Jährigen eingestochen zu haben.