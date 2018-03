Schockiert über Italien

Italien ist einer der sechs Gründerstaaten der EU. Jetzt punkten dort Populisten mit europakritischen Parolen. Wie reagiert Europa?

ROM (SN, dpa). Abwarten, ruhig bleiben. Das offizielle Brüssel reagiert verbissen unaufgeregt auf das politische Beben bei der Parlamentswahl in Italien. Ein Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte es auch genau so: "Keep calm and carry on." Nur keine Aufregung an den Finanzmärkten, es werde schon eine stabile Regierung in Rom zustande kommen. Hinter den Kulissen und im Europaparlament aber ist das Entsetzen groß. "Ich habe nicht gut geschlafen", bekannte Finanzkommissar Pierre Moscovici in kleiner Runde.