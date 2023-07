Schoigu: Söldneraufstand hatte keinen Einfluss auf die Front

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat in seiner ersten Stellungnahme nach der erfolglosen Revolte der Wagner-Söldner die Treue und Einsatzbereitschaft der regulären Truppen gelobt. "Die Provokation hatte keine Auswirkungen auf die Handlungen der Streitkräftegruppierung (in der Ukraine)", sagte Schoigu am Montag bei einer Ministeriumssitzung. Die Frontsoldaten hätten weiterhin ihre Aufgaben erledigt. Der Feind habe "in keiner Angriffsrichtung sein Ziel erreicht".

BILD: SN/APA/AFP (ARCHIV)/GAVRIIL GRIGORO Sergej Schoigu hat erstes Statement nach Wagner-Revolte abgegeben