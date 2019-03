Schokozar, Komiker oder Gasprinzessin? Ukraine wählt neuen Präsidenten

Die Wahl in der Ukraine geht in die Geschichte ein: mit einer Rekordzahl an 39 Kandidaten und einem 80 Zentimeter langem Stimmzettel. Doch nur drei Politiker können sich eine realistische Chance ausrechnen - dabei könnte ein Quereinsteiger vorn liegen.

Ein Komiker fordert in der Ukraine bei der Präsidentenwahl Amtsinhaber Petro Poroschenko heraus: In der früheren sowjetischen Teilrepublik wählen die Menschen an diesem Sonntag ihren neuen Präsidenten. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen öffneten ab 7.00 Uhr MESZ die Wahllokale im ganzen Land. Aufgerufen sind rund 30 Millionen Wähler, zwischen insgesamt 39 Kandidaten ihr Staatsoberhaupt zu bestimmen. Noch nie in der Geschichte des osteuropäischen Landes sind so viele Kandidaten zur Wahl zugelassen worden. Erste Nachwahlbefragungen werden unmittelbar nach Schließung der Wahllokale ab 19.00 Uhr MESZ erwartet.

Dem politischen Quereinsteiger und Schauspieler Wolodymyr Selenskyj werden die meisten Chancen vor Amtsinhaber Petro Poroschenko und Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko eingeräumt. Der Komiker Selenskyj tritt mit dem Wahlversprechen an, gegen die Günstlingswirtschaft anzukämpfen. Ein zweiter Wahlgang in den kommenden Wochen gilt als sehr wahrscheinlich. Wer sind die aus dem Bewerberfeld herausragenden Protagonisten?

PETRO POROSCHENKO

SN/AP Der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko hat vor einer drohenden Niederlage bei der Präsidentenwahl das Land noch einmal auf einen prowestlichen Kurs eingeschworen.

Der 53 Jahre alte Amtsinhaber wird nicht wegen seiner Körperfülle scherzhaft auch "Schokozar" genannt. Der Oligarch hat es vielmehr mit einem Süßwarenimperium zu einem Vermögen gebracht. Anders als zum Amtsantritt versprochen, hat er aber weder seine Geschäfte aufgegeben noch den Krieg in der Ostukraine beendet. Erreicht hat er zwar visafreies Reisen in die EU. Aber vielen Menschen in dem verarmten Land fehlt dafür das Geld. Poroschenkos Ziel ist ein EU- und Nato-Beitritt und eine totale Abkehr von Russland. Poroschenko hat vor einer drohenden Niederlage bei der Präsidentenwahl das Land noch einmal auf einen prowestlichen Kurs eingeschworen. "Diese Wahl ist eine absolute Grundvoraussetzung für unsere Bewegung vorwärts" zur Mitgliedschaft in EU und Nato, sagte er bei der Stimmabgabe in Kiew am Sonntag. Im Wahllokal wurde er unter großem Sicherheitsaufgebot von seiner Frau, seinen Kindern und einem Enkel begleitet. Er hoffe, dass sein eingeschlagener Weg mit weiteren wichtigen Reformen in die europäische Familie erfolgreich sein werde. Es sei für ihn eine Schicksalswahl, sagte er.

WLADIMIR SELENSKI

SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Umringt von Dutzenden Fernsehkameras hat der Fernsehkabarettist Wolodymyr Selenskyj am Sonntagvormittag im Norden von Kiew seine Stimme bei den Präsidentschaftswahlen abgegeben.

Der 41 Jahre alte Schauspieler, der in der Comedy-Serie "Sluha narodu" - auf Deutsch: "Diener des Volkes" - schon den Präsidenten gespielt hat, ist Hoffnungsträger vieler junger Ukrainer. Der politische Quereinsteiger mit der rauchig-warmen und durchdringenden Stimme gibt sich jungenhaft und sportlich. Der Jurist, Vater von zwei Kindern, könnte bald neuer Präsident der Ukraine sein. Ohne Änderung des Westkurses ist er zu Kompromissen mit Russland bereit. Kritiker halten Selenski für eine Marionette des Oligarchen Igor Kolomoiski, in dessen Fernsehsender 1+1 seine Show läuft.

Der politische Quereinsteiger Wladimir Selenski sieht die hohe Kandidatendichte bei der Präsidentenwahl in der Ukraine als Zeichen einer funktionierenden Demokratie. "Wir sind ein demokratisches Land. Je mehr Kandidaten, umso besser. Das bedeutet mehr Demokratie", sagte der 41-jährige Favorit gut gelaunt bei der Stimmabgabe in Kiew am Sonntag. Selenski war mit seiner Frau Jelena ins Wahllokal gekommen, wo sich Dutzende Journalisten um den Kandidaten drängten.

JULIA TIMOSCHENKO

SN/AP Mit Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko lieferte sich Poroschenko ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Einzug in die Stichwahl.

Die 58-jährige Veteranin der ukrainischen Politik war schon zweimal Regierungschefin. In ihrer Heimatstadt Dnepropetrowsk (heute Dnipro) stieg sie über Beziehungen in den russisch-ukrainischen Gashandel ein und bekam den Spitznamen "Gasprinzessin". Bekannt wurde sie 2004 international - damals noch mit geflochtenem Haarkranz - als Gesicht der prowestlichen Orangenen Revolution. Timoschenko, die eine Tochter hat und schon zweimal im Gefängnis saß, gilt als zähe Kämpferin in der von Männern geprägten Politik der Ukraine. Seit Herbst 2014 steht sie der mit 20 Abgeordneten kleinsten Parlamentsfraktion ihrer Vaterlandspartei vor. Sie hofft auf ein Comeback. Timoschenko betonte im Wahllokal am Sonntagmorgen, dass das nach IWF-Statistiken ärmste Land Europas weiter nach Westen streben sollte. "Wir müssen einen Schritt hin zu einer erfolgreichen, blühenden, europäischen Ukraine vorangehen", sagte die Politikerin, die von ihrem Mann begleitet wurde.

