Scholz beschwört transatlantische Geschlossenheit

Vor seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden hat sich Deutschlands Kanzler Olaf Scholz um ein Signal der Geschlossenheit im transatlantischen Verhältnis bemüht. "Wir sind enge Verbündete und handeln sehr abgestimmt und einheitlich, was die Bewältigung der aktuellen Krisen betrifft", sagte Scholz am Montag in Washington vor einem Treffen mit Biden. Der Westen fürchtet, dass Russland eine Invasion in der Ukraine plant.

SN/APA/dpa/Michael Sohn Der Preis im Falle einer Invasion wird hoch sein