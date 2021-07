Scholz glaubt an G20-Einigung bei globaler Mindeststeuer

Die geplante weltweite Steuerreform wird beim Treffen der G20-Finanzminister in Venedig aller Wahrscheinlichkeit nach durchgehen. "Das haben ja viele nicht geglaubt, dass es was wird. Jetzt sind wir an der Ziellinie", sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz am Freitag im Flieger zu Journalisten kurz vor Ankunft in der norditalienischen Lagunenstadt. Das Projekt sei nicht mehr in Gefahr. "Bei der globalen Mindeststeuer gibt es keine Knackpunkte mehr."

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Treffen der G20-Finanzminister in Venedig