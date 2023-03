Scholz kündigt Ende des Verbrenner-Streits an

Die Ampelkoalition in Berlin muss sich einigen. Paris erleidet Zwischenschlappe mit Atom-Wünschen.

"Wir werden uns einigen. Es wird schon passieren und zwar ziemlich zügig." So kündigte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Brüssel das bevorstehende Ende des Streits um den Verbrennungsmotor an.

Ein Streit, der den EU-Gipfel überschattet hatte. Nachdem eine Reihe von Staatsspitzen ihrem Ärger darüber Luft gemacht hatte, lenkte der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing nach deutschen Medienberichten offenbar ein. Er stellt demnach die bereits zwischen den EU-Staaten ausverhandelte Verordnung über das Verbrenner-Aus nicht mehr infrage. ...