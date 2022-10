Scholz redet bei Kongress der europäischen Sozialdemokraten

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Samstag auf dem Kongress des Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) eine europapolitische Rede halten. An der Veranstaltung nehmen 278 Delegierte und mehr als 1000 Gäste teil, darunter SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, mehrere Regierungschefs, zahlreiche Parteivorsitzende und einige EU-Kommissare. Der SPE gehören 33 sozialdemokratischen Parteien Europas an.

SN/APA/dpa (Archiv)/Michael Kappele Olaf Scholz hält Rede zur Europapolitik