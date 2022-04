Scholz und Johnson demonstrieren Einigkeit gegen Putin

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz und der britische Premierminister Boris Johnson drohen Russlands Präsident Wladimir Putin mit weiteren Schritten gegen die russische Invasion in die Ukraine. Beide Politiker betonten nach einem Treffen in London am Freitag, dass man der Ukraine weitere Waffen liefern werde. Die NATO-Staaten seien sich zwar einig, nicht Kriegspartei zu werden, aber man helfe der Ukraine, sich selbst zu verteidigen, sagte Johnson am Freitag in London.

SN/APA/AFP/POOL/BEN STANSALL Regierungschefs drohen Putin mit weiteren Schritten