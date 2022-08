Scholz verspricht Entlastungen - und wird niedergebrüllt

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz ist bei einer Veranstaltung mit Bürgern im ostdeutschen Bundesland Brandenburg auf lautstarke Demonstranten gestoßen. Der SPD-Politiker zog seinen Auftritt am Mittwochabend in Neuruppin trotzdem durch, obwohl er angesichts von Pfeifkonzerten und Sprechchören kaum zu verstehen war. Scholz bekräftigte die Ankündigung, in den nächsten Tagen ein weiteres Paket zur Entlastung der Bürger gegen Inflation und hohe Energiekosten vorzustellen.

SN/APA/dpa/Carsten Koall Olaf Scholz trifft bei Veranstaltung auf lautstarke Demonstranten