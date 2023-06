Scholz will "demnächst" wieder mit Putin reden

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will weiter mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Kontakt halten. Er habe auch nach Beginn des Krieges mit ihm gesprochen. "Ich habe vor, das demnächst wieder zu tun", sagte der SPD-Politiker am Samstag auf dem 38. Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Voraussetzung für einen "fairen Frieden" sei, dass Russland seine Truppen zurückzieht, sagte Scholz weiter. "Das ist das, was verstanden werden muss."

BILD: SN/APA/DPA/KAY NIETFELD Scholz will Putin bald wieder treffen