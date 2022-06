Scholz will "Signal der Hoffnung" für Westbalkan-Staaten

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz drängt auf eine raschere EU-Annäherung der Staaten des Westbalkan. Die EU-Perspektive sei schon vor Jahren zugesagt worden, so Scholz am Freitag zum Auftakt einer Rundreise durch die Region in Pristina. "Deshalb ist es ganz wichtig, ein neues Zeichen der Hoffnung und Zuversicht zu setzen", sagte Scholz nach einem Gespräch mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti. Dieser will noch heuer einen EU-Beitrittsantrag stellen.

SN/APA/AFP/ARMEND NIMANI Scholz will Westbalkan-Staaten Hoffnung geben