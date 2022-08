Scholz wirbt für die große Reform der EU

Der deutsche Kanzler skizziert seine Vision von Europa. "30 bis 36" EU-Mitglieder gehören dazu, und eine gemeinsame Luftabwehr.

Wenige Stunden bevor am Montag das informelle Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister startete, besetzte der deutsche Kanzler in Prag das Thema: Die EU brauche ein besseres Zusammenspiel in ihrer Verteidigung, sagte Olaf Scholz in einer Grundsatzrede an der Karls-Universität. Die NATO bleibe zwar "der Garant unserer Sicherheit", aber Europa müsse mehr Eigenverantwortung übernehmen.

Deutschland, kündigte Scholz an, werde "ganz erheblich" in die Luftverteidigung investierten. Die Nachbarländer könnten sich anschließen, wenn sie das wollten, meinte der SPD-Politiker und nannte ...