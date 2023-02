Schottische Finanzministerin will Regierungschefin werden

Die schottische Finanzministerin Kate Forbes will die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Nicola Sturgeon antreten. "Ich reiche heute meine Kandidatur ein, Schottlands nächste Erste Ministerin zu werden, mit der Vision, Erfahrung und Kompetenz, Wähler in ganz Schottland zu inspirieren", schrieb die Politikerin der Schottischen Nationalpartei (SNP) am Montag auf Twitter.

SN/APA/AFP/POOL/FRASER BREMNER Forbes gilt als streng religiös und eher konservativ