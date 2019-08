Schüler demonstrierten gegen Orbans Bildungspolitik

In Ungarn haben am Samstag Schüler gegen die Bildungspolitik des rechtsnationalen ungarischen Premiers Viktor Orban demonstriert. An dem von Gymnasiasten organisierten Protest auf dem Kossuth-Platz in Budapest nahmen laut Organisatoren rund tausend Menschen teil. Dabei wurde für den 13. September ein landesweiter Schüler-Streik angekündigt.

Dem ungarischen Premier schlägt Schüler-Kritik entgegen