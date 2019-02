Schüler flohen nach Gewalt in indonesischer Unruheprovinz

In der indonesischen Unruheprovinz Papua sind hunderte Schüler vor anhaltenden Kämpfen geflohen. Mehr als 400 Schüler aus dem Bezirk Nduga seien in den Nachbarbezirk Jayawijaya gebracht worden, teilten die Nichtregierungsorganisation Humanitäre Helfer für Nduga und eine örtliche Bildungsbehörde am Mittwoch mit. Einige der Schüler seien traumatisiert.

SN/APA (AFP)/ANYONG Gewaltausbrüche stören den Schulbetrieb in Papua