Schüsse auf Demonstranten in Irans Kurdenregion

Im Nordwesten des Iran haben Sicherheitskräfte des autoritär geführten Staats laut Augenzeugen auf Demonstranten geschossen. Auch Tränengas sei gegen die Menschen eingesetzt worden. Diese waren nach dem Tod einer Kurdin in ihrer Heimatstadt Mariwan auf die Straße gegangen, wie es am Sonntag aus Demonstrantenkreisen hieß. Im Südosten des Irans wurden in der Provinz Sistan-Beluchistan Staatsmedien zufolge vier Polizisten getötet. Die Umstände waren zunächst völlig unklar.

Die Demonstranten sollen bei den Protesten in Mariwan das Büro des Parlamentsabgeordneten der Stadt angegriffen haben. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Hengaw mit Sitz in Oslo wurden Dutzende Demonstranten verletzt. Auch Todesopfer wurden befürchtet. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Auslöser der Proteste in der Stadt war der Tod einer Doktorandin am Samstag, die nach ihrer Teilnahme an Protesten getötet worden sein soll. Staatsmedien wiesen Vorwürfe zurück, Sicherheitskräfte seien gewaltsam vorgegangen - wie bereits in den vergangenen Wochen, nachdem junge Menschen bei Protesten getötet worden waren. Seit Ausbruch der Proteste vor sieben Wochen hat der Tod von vielen jungen Menschen dazu geführt, dass Menschenmassen auch nach der traditionellen Trauerzeit von 40 Tagen auf die Straßen gehen.

Auslöser der systemkritischen Massenproteste im Iran war im vergangenen Monat der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem. In Kurdengebieten sollen Sicherheitskräfte besonder hart gegen Proteste vorgehen.

Auch ein einflussreicher sunnitischer Geistlicher der Provinz, Maulavi Abdulhamid, kritisierte jüngst den Kurs der politischen Führung in dem mehrheitlich schiitischen Land. Weitere örtliche Geistliche sollen sich seiner Kritik angeschlossen haben. Der Prediger forderte inzwischen ein Referendum über die Forderung der Demonstranten.