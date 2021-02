Schüsse bei Demonstration in Myanmar

In Myanmar reißen die Proteste gegen den Militärputsch nicht ab. Allein in der größten Stadt Yangon (Rangun) sollen am Freitag mehr als 100.000 Menschen an verschiedenen Kundgebungen teilgenommen haben, schätzt das Nachrichtenportal "Frontier Myanmar". Während dort die Kundgebungen offenbar friedlich verliefen, sollen in der Stadt Mawlamyine zumindest sechs Schüsse gefallen sein. Auf Bildern ist zu sehen wie die Polizei einen der Demonstranten ergreift.

SN/APA (AFP)/- Demonstrationen in Myanmar gehen weiter