Schulden ohne Ende

Eines der zentralen Wahlversprechen von Donald Trump waren massive Investitionen in die marode Infrastruktur der USA. Nun legte er einen Plan dazu vor.

Wer mit dem Flugzeug aus dem Ausland in der amerikanischen Hauptstadt eintrifft, erhält einen Eindruck vom Zustand der öffentlichen Infrastruktur. Seit seiner Einweihung 1962 gibt es zwischen dem Flughafen Dulles und dem Zentrum Washingtons keine durchgängige Nahverkehrsverbindung.

Die Planungen für eine Metro reichen bis 1968 zurück. Doch erst in zwei Jahren wird die knapp 50 Kilometer lange Strecke nach mehr als sechs Jahren Bauzeit betriebsbereit sein. Das ist nur eines von vielen Beispielen, das illustriert, wie es um den Zustand öffentlicher Infrastruktur in den USA steht. Mit seiner Forderung nach massiven Investitionen in Amerikas marode Straßen, Schienennetze, Tunnel und Brücken greift Donald Trump in seinem Budgetentwurf ein Thema auf, das Republikanern wie Demokraten am Herzen liegt.