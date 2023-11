Ampel-Koalition will für 2023 Schuldenbremse aussetzen

Die deutsche Ampel-Koalition will wegen des Karlsruher Haushaltsurteils für dieses Jahr die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse nutzen. Er werde dem Kabinett in der kommenden Woche in Absprache mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) einen Nachtragshaushalt vorlegen, kündigte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag in Berlin an.

BILD: SN/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Finanzminister musste reagieren, um Budget für 2023 zu retten