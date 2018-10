Schule für 1.800 Kinder in Aleppo wiedereröffnet

SOS-Kinderdorf hat im Osten der syrischen Stadt Aleppo eine im Krieg stark zerstörte Volksschule wiedereröffnet. Das teilte die Hilfsorganisation am Donnerstag in einer Aussendung mit. Rund 70 Prozent der Kindergärten und Schulen in Aleppo sind nach Angaben von SOS-Kinderdorf im syrischen Bürgerkrieg beschädigt oder zerstört worden, zahlreiche Kinder haben demnach nie eine Schule besucht.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/AAREF WATAD Den Kindern muss eine Zukunft geboten werden