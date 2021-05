Schule mit Scheuklappen: Hongkongs Lehrer unter Druck

Lehrkräfte in Hongkong sollen nur noch das unterrichten, was Peking goutiert. Viele überlegen, den Job zu verlassen.

Für Brandon Tai ist der Beruf, den er seit 30 Jahren ausübt und liebt, nicht mehr derselbe. Denn die Inhalte, die der Lehrer in seiner Laufbahn erlernt hat, darf er zum Teil nicht mehr weitergeben. "Heute bereite ich Lehrmaterialien vor", erzählt er mit besorgter Stimme im Videogespräch. "Darin geht es um die Wirtschaftsgeschichte von Hongkong und Festlandchina. Bisher war unser Verständnis so: In den 80er-Jahren, als sich Chinas Wirtschaft öffnete, kam aus dem wohlhabenderen Hongkong wichtige Unterstützung." Aus Hongkong wurden ...