Schulterschluss mit Athen

Ein letztes Reformpaket muss das griechische Parlament noch passieren. Dann kann Griechenland sein Hilfsprogramm abschließen, hoffen Regierung und Gläubiger.

Nach mehr als acht Jahren am Tropf der internationalen Hilfskredite rückt für Griechenland die Rückkehr zur Normalität in greifbare Nähe: Am Wochenende haben Geldgeber und Regierung in Athen die vierte und letzte Prüfung des laufenden Hilfsprogramms abgeschlossen. Damit nimmt das Krisenland eine wichtige Hürde. Zum Ausstieg aus dem Programm muss die Regierung von Premier Alexis Tsipras aber noch ein letztes Reformpaket durchs Parlament bringen.