Schulz will nach zwei Jahren GroKo Bilanz ziehen

SPD-Chef Martin Schulz will für den Fall einer Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland nach zwei Jahren kritisch Bilanz über die Zusammenarbeit mit der Union ziehen. "Wir werden den Koalitionsvertrag nach zwei Jahren einer Bestandsaufnahme unterziehen. Wir müssen nach dieser Zeit einen Strich ziehen und uns fragen: Wie weit sind wir eigentlich gekommen? Und was müssen wir verändern?"

SN/APA (dpa)/Bernd von Jutrczenka SPD-Chef will zur Halbzeit einen Strich ziehen