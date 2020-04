Schutzmaskenproduktion in irakischen Flüchtlingslagern

Im nordirakischen Flüchtlingslager Mamrashan bei Dohuk werden unter ärztlicher Aufsicht Behelfsmasken für die Menschen in den Lagern der Region hergestellt, berichtet die in Frankfurt ansässige Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) am Freitag. Pro Woche könnten etwa 10.000 Masken hergestellt werden, die über die Lagerärzte und das Gesundheitsamt Dohuk verteilt werden.

