Schwangere Migrantinnen von NGO-Rettungsschiff gebracht

Zwei hochschwangere Migrantinnen, die sich an Bord des Rettungsschiffes "Open Arms" der spanischen NGO "Proactiva Open Arms" befanden, sind von der italienischen Küstenwache evakuiert worden. Eine der Frauen wurde von ihrer Schwester begleitet, berichtete die NGO per Twitter am Samstag.

SN/APA (AFP/Archiv)/JORGE GUERRERO Das Schiff sucht einen Hafen zum Anlegen