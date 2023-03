Schwarz-rote Koalitionsgespräche in Berlin begonnen

Gut dreieinhalb Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin haben Wahlsieger CDU und die SPD von Bürgermeisterin Franziska Giffey Koalitionsverhandlungen über eine schwarz-rote Landesregierung begonnen. Dafür hat sich am Donnerstag das Kernteam der Verhandler erstmals getroffen. CDU-Landeschef Kai Wegner sprach von einem "ziemlich straffen Zeitplan". "Wir gehen jetzt an die Arbeit, um einen Berlin-Plan, ein Programm zu entwickeln, wie wir Berlin wirklich nach vorne bringen."

BILD: SN/APA/DPA/ANNETTE RIEDL CDU-Landeschef Wegner will rasch Berliner Bürgermeister werden