Schwarzer Abgeordneter unterbricht Trump-Rede in Jamestown

US-Präsident Donald Trump ist bei einer Ansprache zur Erinnerung an die Gründung der ersten englischen Siedlung auf dem Gebiet der heutigen USA von einem schwarzen Abgeordneten unterbrochen worden. Ibraheem Samirah, Abgeordneter in Virginia, hielt am Dienstag während der Rede Trumps in Jamestown Schilder hoch, auf denen "Schiebt Hass ab" und "Geh' zurück in Deine verdorbene Heimat" stand.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Trump ist wieder einmal "center of attention"