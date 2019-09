Schwarzer Freitag in Paris wegen Streiks im Nahverkehr

Schwarzer Freitag in Paris: Wegen des größten Streiks im Nahverkehr seit zwölf Jahren hingen am Freitag zahlreiche Bewohner sowie Touristen in der französischen Hauptstadt fest. Beschäftigte der Nahverkehrsbetriebe protestierten damit am Freitag gegen Pensionsreformpläne der französischen Regierung.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Beschäftigte protestieren gegen Pensionsreformpläne