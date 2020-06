Schweden in Skandinavien zunehmend isoliert

Schweden wird angesichts seiner weiterhin hohen Corona-Zahlen von seinen skandinavischen Nachbarn zunehmend isoliert. Nachdem Dänemark und Finnland die Schweden bei der Lockerung ihrer Reisebeschränkungen außen vor gelassen hatten, folgte am Freitag auch Norwegen mit einem ähnlichen Modell. In Schweden sind bisher fast 5.000 Menschen an Covid-19 gestorben.

SN/APA (AFP/Archiv)/CHRISTOF STACHE Schweden ging einen Sonderweg