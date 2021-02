Schweden steht vor dem Lockdown: Blick in ein verunsichertes Land

Lang war Schweden Sehnsuchtsort pandemiemüder Europäer. Im Land selbst sind viele mit dem laxen Kurs nicht mehr einverstanden.

Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 215 und 12.649 Covid-Tote: In Schweden denkt man erstmals über einen Lockdown nach.

Staatsepidemiologe Anders Tegnell genoss Kultstatus in Schweden. Jetzt braucht er Polizeischutz. Was ist passiert? Richard Tellström: Ich glaube, dass aus der medizinischen nun eine politische Frage geworden ist - jetzt, wo es die Impfungen gibt. Jetzt gibt es eine Antwort auf die Frage, wie man mit der Pandemie umgehen soll. Vorher war man unsicher, wie man die Strategie anlegen sollte und was ...