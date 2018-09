Schweden steht vor schwieriger Regierungsbildung

Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten legten bei den Parlamentswahlen am Sonntag deutlich zu, blieben aber Dritter. Der linke und der bürgerliche Block liegen fast gleichauf.

Die Stimmung auf der Wahlwache der Sozialdemokraten in der Stockholmer Kunsthalle Färgfabriken war unverhältnismäßig gut. Die Sozialdemokraten um Premier Stefan Löfven, die bislang mit den Grünen in der Minderheit regierten, lagen bei 28,3 Prozent (-2,7), als kurz vor Mitternacht der Großteil der Stimmen ausgezählt waren. Das ist das historisch schlechteste Ergebnis seit Einführung des proportionalen Wahlsystems 1911. Bis 1998 war die Arbeiterpartei, die Schweden prägte wie keine andere, noch von Werten über 40 Prozent der Stimmen verwöhnt. Löfvens abtrünnige Wähler sind laut dem TV-Sender SVT vor allem zur rechtspopulistischen SD, aber auch zur Linkspartei abgewandert.

Immerhin aber waren die Verluste nicht größer und zudem verdrängten die einwanderungskritischen Schwedendemokraten (SD) die Arbeiterpartei nicht auch noch vom ersten Platz, wie viele Umfragen bis zuletzt voraussahen - und damit ganz Schweden ins Zittern brachten. Statt prognostizierter 25 Prozent erhielt die SD einen Stimmenanteil von 17,7 Prozent (+4,8) und blieb damit nur drittgrößte Kraft hinter der konservativen Moderaterna mit 19,8 Prozent (-3,5). Konservativen-Chef Ulf Kristersson beanspruchte am Sonntagabend den Wahlsieg für sein Vierparteienallianz: "Wir werden eine neue und bessere Regierung bilden. Löfven muss zurücktreten", forderte Kristersson.

Zum dritten Mal seit ihrem Einzug ins Parlament 2010 ist die von Neonazis 1988 mitbegründete und inzwischen gemäßigt einwanderungskritische SD allerdings das Zünglein an der Waage zwischen dem linken Dreiparteienlager und der bürgerlichen Vierparteienallianz. SD-Chef Jimmie Åkesson rief Kristersson zu einer Zusammenarbeit auf, um Rot-Grün abzulösen. "Wir sehen, dass wir in den kommenden vier Jahren einen unerhörten Einfluss auf das, was in Schweden passiert, haben werden", sagte er in einer sehr kurzen Rede. Die SD hatte mit deutlich mehr Stimmen gerechnet.

Das linke Dreiparteienlager besteht neben den Sozialdemokraten aus den 4,4 Prozent (-2,5) erzielenden Grünen und der Linkspartei, die ihren Stimmenanteil deutlich auf 7,9 Prozent (+2,2) steigern konnte. Zusammen stellen die drei Linksparteien 40,6 Prozent. Die bürgerliche Vierparteienallianz liegt knapp dahinter bei 40,3 Prozent. Auch Kristerssons liberalkonservative Moderaterna haben ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Das sozialliberale Zentrum steigert sich auf 8,6 Prozent (+2,5), die Christdemokraten kamen auf 6,4 Prozent (+1,8) und die Liberalen blieben bei kaum veränderten 5,5 Prozent.

Innerhalb beider Blöcke gab es damit eine Verschiebung nach links. Um Wähler zurückzugewinnen, hatten sowohl Sozialdemokraten als auch Moderaterna teils ins gleiche einwanderungskritische Horn geblasen wie die Rechtspopulisten. Das hat Teile der Stammwählerschaft der beiden großen Parteien offenbar irritiert. Auch die Grünen büßten laut Analysten deshalb ein, weil sie die weitgehende Schließung der Grenzen Ende 2015 mitgetragen haben.

Völlig unklar blieb, wie die etablierten Parteien nun mit der deutlich stärker gewordenen SD und ihrer erneuerten Königsmacherrolle zwischen den Blöcken umgehen werden. Bislang weigerten sich die bürgerlichen Parteien, erneut eine rotgrüne Minderheitsregierung zu dulden oder mit ihr eine Regierung zu bilden, trotz Flirtversuchen von Premier Löfven. Gleichzeitig haben alle Parteien eine Regierungsbeteiligung der SD ausgeschlossen. Möglich wäre, dass Teile des bürgerlichen Lagers sich nach der Wahl doch bewegen und die von Grünen und Linkspartei gestützten Sozialdemokraten tolerieren. Auch könnten die bürgerlichen Moderaterna alleine eine Minderheitsregierung anstreben, die dann neben den drei anderen bürgerlichen Parteien auch von der SD gestützt wird. Das wäre eine politische Zäsur ohnegleichen.

Im Wahlkampf machten die Schwedendemokraten durch ihre bis zuletzt viel zu hoch eingeschätzten Umfragewerte die Themen Einwanderung und Kriminalität acht Monate lang zu zentralen Themen. Die Rechtspopulisten waren lange Zeit die einzige Partei, die Einwanderungsbewegungen nach Schweden und die teils missglückte Integration kritisierte. Am Rande der schwedischen Großstädte sind Migrantenwohnviertel mit teils hoher Armut, Arbeitslosigkeit und Kriminalitätsrate entstanden. Sozialdemokraten und Liberalkonservative schwenkten im Wahlkampf ein, versprachen die Grenzen weiterhin dicht zu halten und mehr Polizisten einzustellen.