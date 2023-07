Neuerlich Koranverbrennung in Stockholm

In Stockholm hat am Montag erneut eine Koranverbrennung stattgefunden. Zwei Personen verwendeten den Koran zuerst als Fußball und zündeten ihn anschließend an. Die beiden Männer, die in den vergangenen Wochen bereits zwei ähnliche Demonstrationen in Stockholm abgehalten hatten, zeigten auch Bilder von muslimischen Würdenträgern und traten anschließend auf ihnen herum.

BILD: SN/APA/AFP/MURTAJA LATEEF Weltweit präsentieren sich Muslime mit dem Koran