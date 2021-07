Schwedens Premier lässt sich wiederwählen

Stefan Löfven bewies Verhandlungsgeschick und ist nur neun Tage nach seiner Abwahl zurück.

Vor neun Tagen wurde Schwedens Premierminister Stefan Löfven abgewählt - und am Mittwoch wird er voraussichtlich wiedergewählt. Mit seiner ruhigen, etwas trägen Art hat der Arbeitersohn zu Beginn seiner Zeit als Parteivorsitzender und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten 2012 so manchen Genossen an ihm zweifeln lassen. Zu Unrecht, wie sich immer wieder zeigt.

Nachdem der 62-Jährige im Jahr 2012 mit dem rechten Parteiflügel fast putschartig den vom linken Flügel stammenden Spitzenkandidat Håkan Juholt ablöste, gelangen ihm strategische Verhandlungskunststücke. Nach der ...