Schwedens Rechte und ihr Spiel mit der Banden-Angst

In Schweden stützt sich eine neue Regierung erstmals auf die Rechten. Stark gemacht hat diese auch die wachsende Angst vor Bandenkriminalität. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Am selben Tag, als sich in Stockholm Konservative, Rechtspopulisten, Liberale und Christdemokraten vor die Presse stellen und ihre Pläne für eine neue Regierung präsentieren, werden drei Männer für den gewaltsamen Tod eines Zwölfjährigen Mädchens angeklagt. 2020 wird Adriana an einer Tankstelle in dem Ort Botkyrka erschossen, als sie mit ihrem Hund spazieren geht. Die mutmaßlichen Täter: Mitglieder rivalisierender Banden, die aufeinander feuern. Adriana hat nichts damit zu tun. Das Kind ist nur zur falschen Zeit am falschen Ort.

...