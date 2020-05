Wegen Schwedens vermeintlich unvorsichtigem Sonderweg regen sich nun in den Nachbarländern Bedenken bei der Grenzöffnung. Stockholm sieht das wieder einmal ganz anders.

Schweden fährt einen Sonderweg in der Coronakrise. Fast alles blieb und bleibt geöffnet. So soll schneller Herdenimmunität erreicht werden. Wenn möglichst viele das Virus einmal in sich hatten und dadurch immun geworden sind, breitet es sich nicht mehr so schnell ...