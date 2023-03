Schwedisches Parlament stimmt für NATO-Beitritt

Das schwedische Parlament hat grünes Licht für einen Beitritt des Landes zur NATO gegeben. Eine klare Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch nach einer Parlamentsdebatte in Stockholm dafür, die jahrzehntelange Bündnisfreiheit Schwedens zugunsten einer NATO-Mitgliedschaft aufzugeben. Dafür sind Änderungen in zwei Gesetzen nötig. Nur zwei der acht Parteien im schwedischen Reichstag waren gegen den Beitritt.

BILD: SN/APA/AFP (THEMENBILD)/MATEUSZ SLO Schwedisches Parlament stimmt über NATO-Beitritt ab